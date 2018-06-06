Природный пожар охватил 100 га в Дагестане

Природный пожар охватил территорию в 100 га в Ногайском районе Дагестана, информирует 6 июня республиканский главк МЧС.

«В 2 км от населенного пункта Шумли-Олик в Ногайском районе произошло возгорание сухой травы. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 100 га», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

К настоящему моменту возгорание удалось полностью ликвидировать. В тушении пожара были задействованы восемь человек и две единицы техники. Произошедшее не представляло угрозы для населения.

Накануне, 5 июня, в Чернобыльской зоне отчуждения произошел крупный лесной пожар. Огонь охватил площадь 10 га вблизи самой загрязненной территории в зоне — «Рыжего леса».