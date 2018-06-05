Жителей более 800 домов эвакуировали в Колорадо из-за лесных пожаров

К эвакуации жителей более 825 домов привели лесные пожары, бушующие на юге американского штата Колорадо. Огонь охватил территорию в 1 тыс. га. За последние двое суток площадь выросла в два раза. Об этом заявили представители местной пожарной охраны во вторник, 5 июня.

Распространению огня способствует жаркая погода, температура воздуха в регионе установилась на уровне 30 и более градусов, отмечает ТАСС.

«Сотрудники пожарных бригад продолжают создание защитных зон вокруг домов и строений», — говорится в сообщении службы.

В соседнем штате Нью–Мексико лесные пожары уничтожили леса и сельскохозяйственные насаждения на площади в 14,5 тыс. га.

В конце мая более 2 тыс. жителей центральной Канады эвакуировали из–за лесных пожаров в провинции Манитоба.