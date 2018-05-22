В США подростка оштрафовали на $37 млн за масштабный лесной пожар

Американского подростка оштрафовали на $37 млн, за масштабный лесной пожар, который он устроил в прошлом году в штате Орегон на северо-западе США.

15-летний парень запустил фейерверк от которого загорелся сухой куст. В результате вспыхнул пожар, который не утихал два месяца. Огонь распространился на площади более чем 19 тысяч гектаров, сообщает The Independent.

Выписанный штраф должен покрыть расходы на тушение огня, ремонт и восстановление домов. Кроме того, судья назначил подростку, чьи родители переехали в США из Украины, 1920 часов общественных работ.

Адвокат мальчика призвал назначить «разумный и рациональный» штраф, назвав $37 млн абсурдной суммой для ребенка.

В декабре 2017 года крупнейший в истории Калифорнии пожар унес жизни 15 человек и разрушил более 1 тыс. домов в Санта-Барбаре и Вентуре. Власти эвакуировали несколько тысяч человек.