В Бурятии погибли два сотрудника лесной охраны при тушении пожара

Природный пожар в Курумканском районе Бурятии унес жизни двух сотрудников лесной охраны, сообщили на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

Оба сотрудника — Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов — погибли при исполнении, борясь с огнем.

«Семьям погибших будет оказана материальная помощь. Организацию похорон возьмет на себя автономное учреждение «Верхне-Баргузинский лесхоз», — говорится в сообщении.

Причина гибели людей устанавливается, работает следственная группа.

17 мая сообщалось, что в районе Комсомольска-на-Амуре потушен лесной пожар, который представлял реальную угрозу жизни и безопасности жителей города. Он приближался к нефтеперерабатывающему заводу.