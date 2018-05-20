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В Бурятии погибли два сотрудника лесной охраны при тушении пожара

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Фото: ТАСС/Светлана Павлова
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Природный пожар в Курумканском районе Бурятии унес жизни двух сотрудников лесной охраны, сообщили на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

Оба сотрудника — Валерий Жанцанов и Аюр Цыренжапов — погибли при исполнении, борясь с огнем.

«Семьям погибших будет оказана материальная помощь. Организацию похорон возьмет на себя автономное учреждение «Верхне-Баргузинский лесхоз», — говорится в сообщении.

Причина гибели людей устанавливается, работает следственная группа.

17 мая сообщалось, что в районе Комсомольска-на-Амуре потушен лесной пожар, который представлял реальную угрозу жизни и безопасности жителей города. Он приближался к нефтеперерабатывающему заводу.

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