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Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Приамурья

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Режим ЧС введен в лесах Мазановского и Селемджинского районов Амурской области в связи с крупными природными пожарами и аномальной жарой. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Решение о вводе режима ЧС в Мазановском районе приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

«На сегодняшний день в районе зарегистрированы 2 природных пожара на площади 2764 га, на тушении работают 54 человека», — говорится в сообщении центра.

Накануне комиссия установила режим ЧС в лесах Селемджинского района в связи с аномально высоким температурным режимом окружающей среды и сильным ветром, которые способствуют возникновению природных пожаров.

В этом районе в настоящее время действуют четыре природных пожара на площади 13,3 тыс. га. В тушении задействованы 169 человек.

Всего в Приамурье за сутки зарегистрированы 16 природных пожаров, сообщает сайт kp.ru.

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