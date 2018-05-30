В России появилась новая профессия – лесной пожарный

В России появилась новая рабочая специальность — лесной пожарный. Соответствующий профстандарт уже зарегистрировал Минюст. К специалистам предъявляются довольно высокие требования. Они должны не только уметь тушить пожары, но и иметь навыки поисковиков, спасателей, психологов, организаторов и специалистов по коммуникациям. А также знать, как действовать при укусах змей и ядовитых насекомых. Специалисты такого профиля уже успешно работают за рубежом, отмечают эксперты.

Профстандарт лесного пожарного был разработан группой организаций во главе с Уральским государственным лесотехническим университетом. Как пояснил «Известиям» проректор университета по научной работе Сергей Залесов, такой специальности раньше в России не было, и даже термина «лесной пожарный» не существовало.

— Тушением пожаров занимались, например, парашютисты-десантники, работники пожарно-химических станций. Профстандарт объединил эти две сферы в одну рабочую профессию, — пояснил Сергей Залесов. — Лесные пожарные будут работать и в наземных группах, и в авиационных подразделениях. Эти структуры находятся в ведении «Авиалесоохраны» и подчиняются Рослесхозу.

По профстандарту специалисты по тушению лесных пожаров делятся на три класса. Пожарные третьего класса должны уметь тушить возгорания с помощью ручных технических средств (например, лопаты или огнетушителя), второго — с применением специальной техники (в том числе тракторов для тушения лесных пожаров). Пожарные первого класса, помимо этого, должны иметь навыки организаторов и уметь проводить поисково-спасательные работы.

— Лесные пожарные в особых случаях должны уметь выполнять функции руководителей. Невозможно найти столько бригадиров, чтобы каждую группу снабдить руководителем, — пояснил Сергей Залесов.

По профстандарту лесные пожарные должны уметь правильно применять различные средства и способы тушения с учетом особенностей местности и пожаров, выбирать безопасные места для создания опорных пунктов, ориентироваться в лесу. Они должны уметь действовать в экстремальных ситуациях, неблагоприятных погодных условиях, под воздействием стрессовых факторов.

— Мы заявили очень много требований. Но специфика работы заставляет нас жестко относиться к квалификации людей, — отметил Сергей Залесов. — Потому что слишком высока степень опасности. Ведь каждый год в лесных пожарах гибнут люди. Например, сейчас бушуют сильные пожары в Бурятии, и уже есть жертвы. Основное число погибших — это лесные пожарные.

Кроме того, специалисты должны уметь пропагандировать противопожарные знания среди населения, обладать навыками коммуникации и общаться со СМИ. Также нужно уметь оказывать первую помощь не только при ожогах и травмах, но и, например, при укусах ядовитых змей и насекомых.

По мнению разработчика, подготовку специалистов по новым стандартам можно проводить на базе подразделений авиалесоохраны, а при необходимости подключить техникумы, колледжи и даже вузы.

Профстандарт «Лесной пожарный» был утвержден Минтрудом в апреле и зарегистрирован Минюстом в мае 2018 года.

Согласно Трудовому кодексу, требования профстандарта «применяются работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников». В Рослесхозе (ответственный за предотвращение и тушение лесных пожаров) оперативно не смогли ответить на запрос «Известий».

Введение специальности «лесной пожарный» необходимо, потому что в стране ежегодно и в больших количествах горят леса, считает председатель исполнительного комитета Российского союза спасателей Сергей Щетинин.

— Мы видим мировой опыт — например, США, Канады, — где такие пожарные есть. Они владеют специфическими знаниями и умеют обращаться с особым оборудованием. Это позволяет им действовать эффективно, — пояснил он.

Однако при массовой подготовке новых специалистов могут возникнуть сложности, опасается зампредседателя Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Воронов.

— Если вписать ему столько компетенций, это сильно превысит уровень подготовки представителя рабочей профессии. Как будут готовить лесных пожарных — вопрос. Пока в России нет учебных заведений, которые готовят лесных пожарных, — отметил эксперт.

Он добавил, что в стране нет и образовательных стандартов для этой специализации.