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Десять гектаров леса горит в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Крупный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил площадь в 10 га леса. Причиной стало возгорание сухой травы. Об этом заявили в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается на сайте ведомства, к тушению пожара привлечены 126 человек и 29 единиц техники.Также на месте возгорания работает авиация, в том числе вертолет Ми-8 и два самолета Ан-32П. К настоящему времени они совершили уже семь сбросов воды, что составляет около 34 т. Однако огонь продолжает распространяться по лесному массиву, сообщает сайт kp.ru.

По словам очевидцев, горит район «Факела», где расположена стела, которая предупреждает о подъезде к Чернобыльской АЭС. За стелой располагается «Рыжий лес» — самая загрязненная в зоне территория, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в пресс-службе ЧАЭС сообщили, что электростанцию открыли для туристических групп в преддверии 32-й годовщины катастрофы.

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