МЧС назвало возможную причину пожара в казанском ТЦ «Порт»

Специалисты государственного пожарного надзора не исключают, что причиной пожара в казанском торговом центре «Порт» мог стать поджог. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по городу Казань Олег Маринин.

«По причине пожара нами в рамках уголовного дела изъяты были видеорегистраторы, проводится исследование, назначены экспертизы», — приводит ТАСС слова Маринина.

Наряду с поджогом в числе возможных причин пожара также заявлены электротехническая причина и неосторожное обращение с огнем. Представитель МЧС заявил, что работа дознавателей в помещениях горевшего ТЦ продлится минимум три дня. В частности, специалистам предстоит детально описать каждое помещение, каждый отдел с учетом глубины прогаров.

Пожар в оптово-розничном торговом центре «Порт» произошел утром 5 июня. Площадь возгорания составила 2,8 тыс. кв. м. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.