МВФ забеспокоился после отставки главы минфина Украины

Международный валютный вонд (МВФ) выразил обеспокоенность из-за отставки министра финансов Украины Александра Данелюка. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

«Мы не обсуждаем персоналии. Но учитывая, что минфин играет важную роль в переговорах, мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с отставкой. Надеемся, что политика ведомства в связи с этой отставкой не изменится», — цитирует Райса «РИА Новости».

Верховная рада Украины 7 июня отправила в отставку главу минфина страны. Увольнение Данелюка инициировал глава правительства Владимир Гройсман.

По его мнению, министр финансов распространял искаженную информацию накануне важных для страны переговоров с Евросоюзом. При этом Данилюка просили скорректировать свою линию поведения, но он этого не сделал.

Верховная рада Украины также 7 июня приняла закон об антикоррупционном суде, внесенный президентом Петром Порошенко.

Создание антикоррупционного суда — одно из требований МВФ для очередного транша Украине. Деньги нужны для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.