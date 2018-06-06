Украина отказала российскому культурному центру в безопасности

Россия не будет закрывать культурный центр в Киеве, несмотря на постоянную угрозу нападения со стороны радикалов. Об этом «Известиям» рассказал глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в украинской столице Константин Воробьев. Дипломат также отметил, что Украина перестала выполнять 8-ю статью соглашения с РФ о культурных центрах, которая подразумевает обеспечение безопасности учреждения. В Верховной раде «Известиям» пояснили, что власти в Киеве несут ответственность за происходящее вокруг центра.

После событий 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, РЦНК в Киеве (отделение Россотрудничества на Украине) стал одним из главных объектов «внимания» со стороны радикалов. В последнее время нападения украинских националистов происходят всё чаще, подчеркнул в беседе с «Известиями» глава РЦНК Константин Воробьев.

— Провокации стали происходить регулярно, а виновных никто не ищет. Опасность, что сотрудники центра и его посетители, подавляющее большинство которых — граждане Украины, могут быть подвергнуты физическому насилию, присутствует постоянно. При этом до сих пор нет никакой внятной реакции на происходящее от международных структур — таких как ООН или ОБСЕ, — сказал «Известиям» дипломат. — Напряженная обстановка сохраняется. Тем не менее речи о закрытии центра не идет.

По его словам, до сих пор не расследованы выходки вандалов в отношении РЦНК, а также инциденты с нападением радикалов на его сотрудников.

— Украинская сторона не выполняет ст. 8 соглашения о культурных центрах, которая совершенно четко фиксирует обязанности сторон по бесперебойному обеспечению функционирования этих центров, прежде всего безопасности. Они игнорируют эту статью и не занимаются расследованием инцидентов, — пояснил Константин Воробьев.

При этом украинскому культурному центру в Москве на Арбате ничего не угрожает, добавил глава РЦНК. По его словам, никто не собирается закрывать культурное представительство Украины в российской столице, а его работа может быть прекращена только в том случае, если Киев разорвет межправительственное соглашение «об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров» (договор вступил в силу 17 апреля 2012 года). Однако пока об этом речи не идет.

Согласно ст. 8, «стороны на основе взаимности принимают необходимые меры по обеспечению безопасности персонала и помещений центров, а также проводимых ими мероприятий».

Провокации в отношении РЦНК во многом поощряются, а в некоторых случаях даже организуются с подачи киевских властей, заявил «Известиям» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

— В нашей стране стало модно во всём видеть «руку Москвы». Ведь очень удобно списать свои ошибки и просчеты на русскоязычных и россиян, в том числе — работающих здесь. Максимально нагнетается антироссийская истерия. Уже сейчас мы сталкивается с атаками радикалов не только на учреждения, но и на людей. Поэтому российский культурный центр в Киеве, к сожалению, видимо, останется одной из излюбленных мишеней националистов, пока у руля находятся нынешние власти, — считает украинский парламентарий.

Несмотря на действующее соглашение, атаки на российский культурный центр в Киеве происходят регулярно. Самые скандальные инциденты произошли в феврале и мае этого года. Зимой активисты запрещенной в РФ организации «Правый сектор» ворвались в здание на Борисоглебской улице и устроили погром, когда там находились около 50 детей и группа иностранцев, изучающих русский язык. Весной радикалы напали на главу РЦНК — Константина Воробьева облили краской. А так называемые пикеты у стен центра, по словам его сотрудников, стали едва ли не ежедневной рутиной.