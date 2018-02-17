Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

Украинские националисты напали на здание представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства Светлану Буланенко. По ее словам, нападающими оказались представители националистической организации С14 («Сич»).

«Их было около 30 человек, радикалы смогли проникнуть в здание», — сказала Буланенко. По ее словам, к настоящему времени радикалы покинули помещение.

Видеозапись нападения националистов опубликована в Facebook. На кадрах видно, как националисты разрисовали стены черной и красной краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры. Кроме того, радикалы осквернили флаг России.

В момент нападения в здание вошел руководитель представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Националисты общались с ним в грубой форме и оскорбляли нецензурными словами. В связи с нападением представительство обратилось в полицию Киева, сообщил Воробьев.

«Радикалы ворвались в здание, нанесли материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы», — сказал он. Воробьев отметил, что радикалы в течение 30 минут продолжали бесчинства, а также высказывали экстремистские высказывания в адрес России. Возглавлял акцию депутат Радикальной партии Андрей Лозовой.

На место происшествия прибыла полиция и представители ОБСЕ для выяснения обстоятельств случившегося.