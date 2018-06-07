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Глава МВД Украины раскрыл план по «возвращению» Донбасса

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Фото: TASS/ZUMA/Nazar Furyk
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Операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом он заявил на форуме «Формула безопасности Украины. Продолжение», трансляцию которого ведет МВД республики в Facebook.

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По его словам, для такой операции не нужно привлекать одновременно 40 тыс. миротворцев ООН, достаточно будет 2 тыс., указывает издание «Украинские новости».

Аваков добавил, что план будет включать в себя несколько компонентов, в числе которых коммуникационный и информационный.

Министр полагает, что операция должна проходить постепенно — сначала путем установления украинской власти и проведения выборов в каждом населенном пункте региона.

Аваков также добавил, что возвращение не подконтрольных Киеву территорий Донбасса будет непростым.

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота на Украине. 

30 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата антитеррористической операции (АТО) на операцию объединенных сил (ООС) в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации. 

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