Порошенко отрицает существование Минского процесса по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе «не существует». Свое мнение он высказал, выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — «нормандский», — приводит его слова ТАСС.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года заключили Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Документ, в частности, предусматривает установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе и по вопросам исполнения Минских соглашений.

7 июня глава МВД Украины Арсен Аваков объявил Минский процесс «мертвым». По его словам, в том виде, как он есть сейчас, процесс не решает проблем в Донбассе.