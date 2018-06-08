Прямой эфир

Порошенко отрицает существование Минского процесса по Донбассу

0
Фото: Global Look Press/DPA/Sven Hoppe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, по его мнению, никакого минского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе «не существует». Свое мнение он высказал, выступая перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Задачей миссии ОБСЕ не является прекращение конфликта»
Замглавы специальной мониторинговой миссии Александр Хуг — о будущем наблюдателей на Украине и «Минске-2»

«Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — «нормандский», — приводит его слова ТАСС.

В сентябре 2014 года представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года заключили Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Документ, в частности, предусматривает установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе и по вопросам исполнения Минских соглашений.

7 июня глава МВД Украины Арсен Аваков объявил Минский процесс «мертвым». По его словам, в том виде, как он есть сейчас, процесс не решает проблем в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил трудоустроить беженцев Донбасса
Глава МВД Украины раскрыл план по «возвращению» Донбасса
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017