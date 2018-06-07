Путин поручил трудоустроить беженцев Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса. Об этом он заявил в ходе «прямой линии» в ответ на вопрос группы беженцев, находящихся в городе Батайске Ростовской области.

«У нас есть проекты законов на этот счет, но они не реализованы. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были закрыты», — сказал президент.

Также Путин обратил внимание на то, что процесс получения российского гражданства надо либерализовать. В качестве аргумента он привел сложную демографическую ситуацию в стране. По данным президента, в России к 2032 году число женщин детородного возраста сократится более чем на 25%.

Он пояснил, что прежде всего речь идет о людях, который считают себя «кровно связанными с русским миром», владеющих языком и желающих работать в России. При этом Путин уточнил, что при этом нужно учитывать интересы россиян из регионов и ситуацию на рынке труда.