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Путин поручил трудоустроить беженцев Донбасса

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву  отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев из Донбасса. Об этом он заявил в ходе «прямой линии» в ответ на вопрос группы беженцев, находящихся в городе Батайске Ростовской области.

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«У нас есть проекты законов на этот счет, но они не реализованы. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были закрыты», — сказал президент. 

Также Путин обратил внимание на то, что процесс получения российского гражданства надо либерализовать. В качестве аргумента он привел сложную демографическую ситуацию в стране. По данным президента, в России к 2032 году число женщин детородного возраста сократится более чем на 25%.

Он пояснил, что прежде всего речь идет о людях, который считают себя «кровно связанными с русским миром», владеющих языком и желающих работать в России. При этом Путин уточнил, что при этом нужно учитывать интересы россиян из регионов и ситуацию на рынке труда. 

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