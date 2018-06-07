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Прилепин понадеялся на поддержку Донбасса после ответа Путина

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Фото: РИА НОВОСТИ/Владимир Трефилов
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Боец армии самопровозглашенной ДНР писатель Захар Прилепин прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос касательно наступления украинских силовиков в Донбассе. 

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В ходе «прямой линии» Прилепин заявил, что у ДНР есть сведения о готовящихся наступлениях ВСУ во время ЧМ-2018. Путин ответил, что это будет иметь «очень тяжелые последствия» для Украины в целом. 

Писатель, которого цитирует «Федеральное агентство новостей», обратил внимание на то, что российский лидер — это человек, наделенный «крайне серьезными полномочиями» и любое его слово должно трактоваться максимально широко во избежание политических рисков. 

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.

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