Прилепин понадеялся на поддержку Донбасса после ответа Путина

Боец армии самопровозглашенной ДНР писатель Захар Прилепин прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на свой вопрос касательно наступления украинских силовиков в Донбассе.

В ходе «прямой линии» Прилепин заявил, что у ДНР есть сведения о готовящихся наступлениях ВСУ во время ЧМ-2018. Путин ответил, что это будет иметь «очень тяжелые последствия» для Украины в целом.

Писатель, которого цитирует «Федеральное агентство новостей», обратил внимание на то, что российский лидер — это человек, наделенный «крайне серьезными полномочиями» и любое его слово должно трактоваться максимально широко во избежание политических рисков.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР в апреле 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тыс. человек.