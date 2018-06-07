Президент России Владимир Путин предостерег Киев от наступления в Донбассе. По его мнению, если украинская армия предпримет такую попытку, это будет иметь тяжелые последствия.

Таким образом, глава государства в ходе «прямой линии» ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном начале активных боевых действий на юго-востоке Украины в преддверии чемпионата мира по футболу.

«Мы оказываем и будем оказывать помощь обеим непризнанным республикам (ДНР и ЛНР — iz.ru). Но то, что происходит на этих территориях в целом, это, конечно, печально. Это говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что до тех пор, пока Киев будет сохранять блокаду Донбасса и обстреливать территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, урегулировать конфликт будет сложно. По словам Путина, представители ОБСЕ зафиксировали возросшее число провокаций со стороны украинской армии.

7 июня маршрутка попала под обстрел в населенном пункте Голубовское в ЛНР. Шесть человек пострадали. В этот же день глава украинского МВД Арсен Аваков на форму в Киеве заявил, что минский переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе — мертв. В мае появилась информация, что штаб Операции объединенных сил (ООС) на юго-востоке Украины поручил военным «затянуть петлю» вокруг Донецка, в частности взять населенный пункт Горловку.