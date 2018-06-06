В МИДе назвали «важным сигналом» Киеву заявления СБ ООН по Украине

Принятие Советом Безопасности (СБ) ООН заявления по Украине пошлет Киеву «важный международный сигнал» о необходимости выполнения Минских соглашений и мер, согласованных в «нормандском формате» и контактной группе. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«Минский «комплекс мер» остается безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского конфликта. Эффективное разрешение кризиса на Украине возможно только мирным политико-дипломатическим путем через прямой диалог Киева с Донецком и Луганском», — отметили в дипведомстве.

В МИДе подчеркнули, что заявление СБ ООН оказалось своевременным и востребованным в свете ухудшения ситуации на востоке Украины. В ведомстве также указали важность акцента на тяжелом гуманитарном положении жителей Донбасса из-за социально-экономической блокады Киева.

«В настоящее время Россия является основным источником помощи для находящихся в тяжелейшей ситуации простых людей», — подчеркнули в ведомстве.

6 июня СБ ООН принял специальное заявление, в котором осудил нарушения прекращения огня на востоке Украины. В документе содержится призыв к реализации Минских соглашений.