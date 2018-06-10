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Актер Пашинин объяснил, ради чего воюет в Донбассе

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Актер Анатолий Пашинин, известный россиянам по сериалу «Грозовые ворота», объяснил, зачем вступил в ряды украинского «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и почему воюет в Донбассе.

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Артист в разговоре с телеканалом НТВ отметил, что не занимается «построением национального государства», поскольку это прерогатива «молодых парней 19-21 года». Однако, по словам Пашинина, он может «расчистить им будущее».

Киев начал военную операцию в Донбассе весной 2014 года.Тогда же в регионе на волне протестов против новой украинской власти о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР). Киев начал против этих регионов военную операцию, которая продолжается до сих пор.

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