Актер Анатолий Пашинин, известный россиянам по сериалу «Грозовые ворота», объяснил, зачем вступил в ряды украинского «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и почему воюет в Донбассе.

Артист в разговоре с телеканалом НТВ отметил, что не занимается «построением национального государства», поскольку это прерогатива «молодых парней 19-21 года». Однако, по словам Пашинина, он может «расчистить им будущее».

Киев начал военную операцию в Донбассе весной 2014 года.Тогда же в регионе на волне протестов против новой украинской власти о своей независимости объявили Донецкая и Луганская народные республики (ЛНР и ДНР). Киев начал против этих регионов военную операцию, которая продолжается до сих пор.