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Порошенко рассказал о мечте вступить в НАТО и ЕС к 2030 году

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Президент Украины Петр Порошенко очень хочет, чтобы страна стала членом Евросоюза и НАТО. 

«Кроме смеха, это ничего не вызывает»
Что означает получение Украиной статуса «страны-аспиранта» в НАТО

«Ключевое, о чем я мечтаю — две вещи. Я очень хочу, чтобы до 30-го года Украина была членом Европейского Союза... И я очень хочу, чтобы Украины до 30-го года была членом Северо-Атлантического Союза», — заявил он на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве, передает «Интерфакс».

Президент добавил, что после того, как Россия «разрушила всю мировую глобальную систему безопасности», НАТО — это единственный эффективный механизм.

Киев постоянно заявляет о приверженности курсу на европейскую и евроатлантическую интеграцию и рассчитывает, что в будущем Украина все же станет членом ЕС. Так, 11 июня 2017 года украинцы получили возможность ездить в страны Шенгенской зоны и почти во все государства Евросоюза без визы.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Для этого Киев должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами натовских государств. В марте Украине удалось получить статус «аспиранта» в альянсе. 

Тем временем Порошенко собираются пригласить на саммит НАТО. Однако, пока неясно, в каком качестве украинский лидер будет участвовать в мероприятии. 

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