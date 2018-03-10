«Кроме смеха, это ничего не вызывает»

Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО и теперь собралась стать полноценным членом альянса. Этот статус означает, что государство официально заявило о своих амбициях присоединиться к военному блоку. Однако, как оказалось, статус «страны-аспиранта» в документах организации не закреплен. Россия пока не прокомментировала новое «звание» соседнего государства. На что рассчитывают украинские политики — в материале портала iz.ru.

Что произошло

В субботу, 10 марта, Североатлантический альянс предоставил Украине статус «страны-аспиранта». В сообщении НАТО говорится, что на данный момент четыре страны-партнера официально заявили о стремлении к членству в организации. Это Босния и Герцеговина, Грузия, Македония и Украина.

Статус «страны-аспиранта» означает, что НАТО готово активизировать диалог по вопросам членства и связанных с ним реформ с государством, желающим присоединиться к альянсу.

В заявлении НАТО подчеркивается, что военный блок открыт для любой европейской страны, которая в состоянии вносить вклад в безопасность в Евро-Атлантическом регионе.

Президент Украины Петр Порошенко расценил зачисление страны в ряды «аспирантов» как показатель того, в каком состоянии находятся отношения Киева и альянса.

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, которое приводит ТАСС, случившееся дает надежду на возможность членства, но не дает четкого ответа, когда это может произойти. Как уточнил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, формально статус «страны-аспиранта» в официальных документах организации не закреплен.

Что дальше

По словам первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, шаг за шагом Киев приближается к тому, чтобы полноценно интегрироваться в альянс.

В свою очередь, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что путь от признания амбиций к членству долгий, поскольку нужны изменения в социальной, экономической, политической и военной сферах.

Как сообщил Пристайко, новый статус не подразумевает, что от Киева будут требовать что-то особенное. «Но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (по вступлению в альянс) является План действий по членству в НАТО. Его мы будем просить отдельно», — добавил он.

Что говорят эксперты

Заведующий кафедрой общей политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков полагает, что предоставление Украине статуса «страны-аспиранта» может быть пропагандистским ходом, цель которого — поддержать Порошенко перед выборами и «заодно поиграть на нервах у России».

В разговоре с «РИА Новости» Поляков напомнил, что в НАТО действует принцип солидарности: если атаковано одно из государств-членов, то весь блок должен за него вступиться. И если Украина станет частью организации, то между Москвой и НАТО теоретически возможен военный конфликт, ведь Киев считает Россию страной-агрессором.

Однако, добавил эксперт, пока достаточно препятствий на пути включения Украины в состав альянса. Согласно одному из пунктов Устава НАТО, страны, которые находятся в состоянии территориального спора с другими государствами, не могут быть членами блока. Тем не менее, продолжил Поляков, устав можно и поправить.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идет. «Страна не готова к этому по параметрам своих вооруженных сил, состоянию экономики и масштабной коррупции. Кроме того, Украина ведет гражданскую войну на востоке», — сказал он RT.

«С таким же успехом они могут присвоить себе статус «страны-профессора» или «страны-доцента». Кроме смеха, это ничего не вызывает», — констатировал военный эксперт.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость следующим образом: «Статус «страны-аспиранта» для Украины должен теснее привязать ее к НАТО без каких-либо гарантий приема в альянс. Выгодно и удобно для Запада. При этом в главных столицах Европы категорически против включения ее в НАТО. Ей предложен вечный предбанник».

Вступление в НАТО — цель Украины

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Киев наделили особым статусом в основном потому, что рада в 2017 году определила членство Украины в НАТО «как стратегическую цель» страны.

Соответствующий законопроект поддержали 276 депутатов. Документ внес изменения в два закона — «Об основах внутренней и внешней политики» (принят в июле 2010 года) и «Об основах национальной безопасности Украины» (принят в июне 2003-го).

В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины.