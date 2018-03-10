Пушков назвал статус Украины в НАТО «выгодным для Запада»

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал получение Украиной статуса «страны-аспиранта» в НАТО «выгодным и удобным для Запада». Об этом сенатор написал в своем Twitter-аккаунте.

Статус "страны-аспиранта" для Украины должен теснее привязать её к НАТО без каких либо гарантий приема в альянс. Выгодно и удобно для Запада. При этом в главных столицах Европы - категорически против включения её в НАТО. Ей предложен вечный предбанник. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 марта 2018 г.

Особый «статус-аспиранта» в Североатлантическом альянсе Украина получила 10 марта. Курс на вступление республики в НАТО обозначило новое руководство страны, пришедшее к власти после переворота в феврале 2014 года.

При этом президент Украины Петр Порошенко в январе заявлял, что вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс хоть и стратегическая цель для Украины, но вряд ли произойдет в 2018 году.