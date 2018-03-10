Эксперт рассказал о причинах неготовности Украины к членству в НАТО

Украина не готова к вступлению в НАТО по ряду причин, среди которых параметры вооруженных сил и состояние экономики. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Это [статус Украины как «страны-аспиранта» в НАТО] обозначает только фантазии в умах украинских политиков. Разумеется, ни о каком членстве Украины в НАТО речи не идет по определению и идти не будет. Страна не готова к этому по параметрам своих вооруженных сил, состоянию экономики и масштабной коррупции. Кроме того, Украина ведет гражданскую войну на востоке», — цитирует Коротченко RT.

Эксперт отметил, что украинские власти могут «с таким же успехом» присвоить стране «статус страны-профессора или страны-доцента».

10 марта Украина получила особый «статус-аспиранта» в Североатлантическом альянсе. Украинский лидер Петр Порошенко приветствовал присвоение руководством НАТО такого статуса республике, назвав решение «долгожданным». Он подчеркнул, что членство в организации является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, признание Украины «страной-аспирантом» в НАТО прежде всего «выгодно и удобно для Запада».