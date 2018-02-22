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Опрос показал отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО

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Фото: ТАСС/Грабар Виталий
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Более 50% жителей Украины заявили о желании вступить в Евросоюз. Около 43% высказались за вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Показатель сторонников присоединения к Североатлантическому альянсу с 2015 года выросл в 1,5 раза.

«В целом вступление в ЕС поддержали бы в случае проведения референдума 52% опрошенных, против этой инициативы — 27%, не смогли определиться или не участвовали в голосовании 20%», –– говорится в опубликованных результатах опроса.

Отмечается, что против вступления в НАТО 34%, и почти 43% высказались за.

«Еще почти четверть или не определились или не принимали бы участия в референдуме в случае его проведения», — говорится в исследовании.

Также у респондентов поинтересовались отношением к СССР.

«Треть опрошенных сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 55% — не ностальгируют по СССР. Больше всего тех, кто скучает по прошлому в южных и восточных областях Украины, меньше всего — на западе страны», –– подчеркнули авторы исследования.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. В нем участвовали около 30 тыс. человек. Погрешность составляет не более 0,6%.

20 февраля портал iz.ru сообщил, что опрос среди жителей РФ показал, что большинство россиян — около 80% — рассчитывают на восстановление отношений с Украиной.

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