Климкин пока не видит у Украины шансов стать членом ЕС и НАТО

Украина не готова войти в Европейский союз и Североатлантический альянс. Такое мнение высказал министр иностранных дел республики Павел Климкин в среду, 21 февраля.

Для того чтобы приблизиться к заветной цели, необходимы реформы и борьба с коррупцией, заметил он.

«Сегодняшняя Украина пока не имеет шансов стать членом ЕС и НАТО, но будущая Украина при помощи наших друзей обязательно заслуживает этого», — цитирует его «Интерфакс».

17 февраля президент Украины Петр Порошенко на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Международной конференции по безопасности в Мюнхене подтвердил стремление Киева к интеграции в НАТО.

26 января бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на слушаниях комитета сената США по обороне заявил, что Украину не следует включать в НАТО.