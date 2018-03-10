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Украина будет просить план действий по членству в НАТО

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Киев не намерен останавливаться на получении статуса «страны-аспиранта» в НАТО и планирует «продолжать работать». Об этом заявил глава представительства Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

«Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом является План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Его мы будем просить отдельно», - приводит его слова агентство «Интерфакс».

При этом Пристайко отметил, что за 10 лет с момента официального прошения Украины о вступлении в НАТО Киев так и не получил приглашения к выполнению ПДЧ.

По словам вице-премьера республики по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, получение статуса означает признание стремлений страны.

«В альянсе осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО. Главный акцент должен быть на нашей домашней работе», - заявила вице-премьер в эфире телеканала «112. Украина».

10 марта Украина получила особый «статус-аспиранта» в НАТО. Глава государства Петр Порошенко приветствовал присвоение республике такого статуса, назвав решение «долгожданным». Он подчеркнул, что членство в альянсе является ключевым приоритетом нацбезопасности страны.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал признание Украины «страной-аспирантом» в НАТО «выгодным и удобным для Запада» шагом.  

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