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Порошенко поблагодарил НАТО за признание Украины «страной-аспирантом»

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение руководства Североатлантического альянса предоставить республике статус «страны-аспиранта» внутри организации. Об этом украинский лидер написал на своей странице в соцсети Facebook.

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«Приветствуем важное долгожданное и логическое решение НАТО увеличить уровень амбиций Украины внутри альянса! Это отражает реальное состояние наших отношений с НАТО», — заявил президент.

Он также выразил благодарность за решение организации поддержать Украину и подчеркнул, что членство в ней является ключевым приоритетом нацбезопасности страны. Петр Порошенко отметил, что следующей целью Киева станет согласование плана действий по членству для Украины.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил, что признание Украины «страной-аспирантом» НАТО прежде всего «выгодно и удобно для Запада».

В начале января 2018 года украинский лидер заявлял, что Киев вряд ли сможет вступить в Евросоюз и Североатлантический альянс до конца текущего года. При этом он отметил, что курс на членство в ЕС и НАТО — стратегический для Украины. 

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