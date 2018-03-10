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Украина получила статус «страны–аспиранта» в НАТО

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Фото: Depositphotos
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Североатлантический альянс (НАТО) предоставил Украине особый статус «страны-аспиранта» в организации, сообщается на сайте объединения. Об этом также написала в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, отметив, что страна приближается к членству в НАТО.

«НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», — написала она. Вопрос о предоставлении Украине статуса страны–аспиранта обсуждался в пятницу в ходе встречи вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, добавила Геращенко.

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В свою очередь, на сайте НАТО отмечается, что четыре страны-партнера хотят вступить в альянс: Грузия, Босния и Герцеговина, Украина и Македония, передает «Газета.ру».

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны взяло курс на вступление республики в ЕС и НАТО. При этом президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что окончательное решение по этим вопросам будет приниматься на референдуме.

В начале января этого года глава государства отметил, что вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс хоть и стратегическая цель для Украины, но вряд ли подобное может произойти в 2018-м. «Не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее [цели] реалистичности», — сказал Порошенко.

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