ЕК одобрила новую программу помощи для Украины в размере €1 млрд

Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Информацию об этом распространила ЕК в пятницу, 9 марта.

«Предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко», – цитирует сообщение «Газета.ру».

Четырехлетняя программа помощи Международного валютного фонда (МВФ) выделила Украине $17,5 млрд, из которых $8,7 млрд уже получены.

14 февраля премьер-министр украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что страна ежегодно выплачивает $4,8 млрд по долгам. Задолженность накоплена прежними администрациями: с 2007 по 2013 год госдолг вырос на $36 млрд, а с 2014-го — только на $5 млрд.