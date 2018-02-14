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Украинский премьер пожаловался на огромные долги страны

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Фото: TASS/Zuma/Maxym Marusenko
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Украина вынуждена отдавать огромные долги, поэтому россчитывает на поступление внешних средств, заявил премьер-министр украинского правительства Владимир Гройсман.

«Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», — констатировал премьер на заседании кабмина.

По его словам, страна ежегодно выплачивает $4,8 млрд по долгам. Задолженность накоплена прежними администрациями: с 2007 по 2013 год госдолг вырос на $36 млрд, а с 2014-го — только на $5 млрд, уточнил он. 

Четырехлетняя программа помощи Международного валютного фонда (МВФ) выделила Украине $17,5 млрд, из которых $8,7 млрд уже получены. Киев ждет очередного транша, уточняет «РИА Новости».

«Наша задача сегодня — экономика должна расти, мы должны больше зарабатывать денег в бюджет, мы должны развивать страну, создать новые стандарты жизни и вернуть эти долги», — резюмировал Гройсман.

Как писал iz.ru, по данным МВФ, теневой сектор экономики Украины достиг 45% ВВП, что поставило ее ниже уровня африканских стран.

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