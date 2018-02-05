Эксперт сравнил экономику Украины с «бюджетной пирамидой»

Украинские власти строят в стране классическую «бюджетную пирамиду» и «игнорируют честный разговор» о состоянии экономики страны, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Эксперт указал, что Владимир Гройсман (премьер-министр. — Ред.) и Андрей Парубий (председатель Верховной рады. — Ред.) довольны своей работой, однако аналитики придерживаются другого мнения.

По его словам, слабое улучшение макроэкономических показателей можно объяснить «статистической липой», которая подкреплена заключениями аналитиков Национального банка Украины (НБУ).

Гончаров отмечает, что хоть и финансово слабообразованное население страны «проглатывает этот «успех», в Брюсселе «уже устали напоминать о борьбе с коррупцией».

Эксперт подчеркивает, что единственной отговоркой для украинских властей является отсутствие денег и они готовы пойти на непопулярные меры, чтобы получить транш МВФ.

«Конечно, первым делом власти дадут отмашку увеличить налоговую нагрузку на бизнес и, безусловно, упадут на колени перед МВФ — мол, без кредитов смерть. Это правда», — резюмирует Гончаров.

Как писал портал iz.ru, МВФ готов предоставить Украине очередной кредит при условии, что власти страны поднимут тарифы на газ и заморозят зарплаты населения.