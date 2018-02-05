Пушков назвал «немощные руки Киева» причиной украинских проблем

Сенатор Алексей Пушков парировал заявления украинских политиков, видящих в ряде проблем на Украине «руку Москвы».

«Нет. Это немощные руки Киева», — написал политик в Twitter.

Что бы ни произошло на Украине - поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все - один ответ: "кремлевская рука". Нет. Это немощные руки Киева. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 февраля 2018 г.

Как писал iz.ru, представленный на экономическом форуме в Давосе человекообразный робот София сломался после вопроса о коррупции на Украине.