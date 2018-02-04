Экс-депутат рады рассказал об объедающихся икрой и устрицами украинцах

Бывший депутат Верховной рады, журналист Виктор Уколов рассказал о том, что украинцы объедаются устрицами и икрой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Экс-чиновник опубликовал фотографии с киевского рынка. По его словам, здесь всегда многолюдно.

«Машин столько, что припарковаться трудно, икры полно разных сортов, последний тренд: киевляне полюбили устрицы, которых едят прямо на базаре», — пишет Уколов.

Журналист отмечает, что показатель средней зарплаты украинцев не учитывает доходы, которые не видит ни бухгалтерия, ни статистика.

«Все местные об этом хорошо знают, но из-за границы такого не видно, и у нас средняя зарплата как в Республике Чад», — отмечает Уколов.

Экс-депутат добавил, что опубликованные им фотографии свидетельствуют об уклонении от уплаты налогов.