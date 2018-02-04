МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности предоставить Украине новый кредит при условии, что Киев поднимет тарифы на газ и заморозит зарплаты населения.

В частности, МВФ выступает против роста заработных плат, поскольку это может негативно сказаться на экономике Украины. С таким заявлением ранее выступил постоянный представитель МВФ в стране Йоста Люнгман.

«Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики», — заявил Люнгман.

Кроме того, Киев должен привести цены на газ в соответствие с уровнем импорта.

Между тем украинские власти не готовы пойти на столь непопулярные меры в преддверии выборов, которые должны состояться 31 марта 2019 года, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что цены на газ на Украине в апреле текущего года могут вырасти на 62% — с 4,9 до 8 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м.