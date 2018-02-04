Пушков назвал безнадежной затеей попытки Украины реформировать СБ ООН

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал требование Украины изменить механизм применения права вето при голосованиях в Совбезе ООН. Политик назвал затею Киева «безнадежной».

«Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках «реформировать» СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадежная затея», — написал Пушков в Twitter.

Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадёжная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 3, 2018

Как писал портал iz.ru, делегация Украины предложила изменить процедуру применения вето в Совете Безопасности ООН. Дипломаты отметили, что нынешний механизм позволяет одному государству «полностью парализовать» орган.

Делегация также указала, что последние годы было «слишком много» случаев злоупотребления правом вето.