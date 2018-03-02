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ЕС одобрил предоставление нового транша матпомощи Греции

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Греция сможет получить очередной транш финансовой помощи в размере €5,7 млрд. Это произойдет во второй половине марта после завершения всех процедур одобрения затрат.

Рабочая группа ЕС проверила использование Афинами прежде направленных средств и подтвердила, что Греция выполнила все требования, заявил глава совета министров финансов стран еврозоны Марио Сентено.

«Это откроет путь перечислению первого субтранша в размере € 5,7 млрд во второй половине марта», — пояснил еврочиновник.

Сроки выдачи второго субтранша в €1 млрд еще будут определены, уточняет «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, ранее еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что Греция в 2018 году «сможет выйти из-под программ внешней макрофинансовой помощи» и «станет нормальной страной зоны евро».

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