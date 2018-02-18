Fitch повысило рейтинг Греции до «B» с позитивным прогнозом

Рейтинг Греции повышен с «B-» до «B», что свидетельствует о повышении инвестиционного доверия к стране, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Агентство указывает, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте повышены с позитивным прогнозом. В качестве причин агентство выделило устойчивость греческого госдолга, которая подкрепляется ростом ВВП, говорится в сообщении Fitch.

Кроме этого, Греция снизила политические риски, увеличила первичный профицит бюджета и приняла дополнительные фискальные меры, которые, как ожидается, вступят в силу до 2020 года.

Напомним, в декабре 2017 года власти Греции завершили переговоры с кредиторами по третьей оценке программы реформ в стране.

Третья программа помощи объемом €86 млрд, которую Греции предоставляют Еврокомиссия, Европейский центральный банк, МВФ и Европейский механизм стабильности, истекает в августе 2018 года. Эти средства идут на обслуживание огромного внешнего долга страны. Для получения помощи Греции необходимо проводить реформы и вести «политику затягивания поясов».