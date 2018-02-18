Прямой эфир

Fitch повысило рейтинг Греции до «B» с позитивным прогнозом

0
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рейтинг Греции повышен с «B-» до «B», что свидетельствует о повышении инвестиционного доверия к стране, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Агентство указывает, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте повышены с позитивным прогнозом. В качестве причин агентство выделило устойчивость греческого госдолга, которая подкрепляется ростом ВВП, говорится в сообщении Fitch.

Кроме этого, Греция снизила политические риски, увеличила первичный профицит бюджета и приняла дополнительные фискальные меры, которые, как ожидается, вступят в силу до 2020 года.

Напомним, в декабре 2017 года власти Греции завершили переговоры с кредиторами по третьей оценке программы реформ в стране.

Третья программа помощи объемом €86 млрд, которую Греции предоставляют Еврокомиссия, Европейский центральный банк, МВФ и Европейский механизм стабильности, истекает в августе 2018 года. Эти средства идут на обслуживание огромного внешнего долга страны. Для получения помощи Греции необходимо проводить реформы и вести «политику затягивания поясов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВФ одобрил Греции кредит на 1,6 млрд евро
Всеобщая забастовка против жестких мер экономии началась в Греции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017