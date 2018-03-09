Порошенко приветствует выделение ЕК €1 млрд помощи Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что приветствует решение Еврокомиссии о запуске новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

«Приветствую решение Европейской комиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки реформ и экономического роста. Это является важным элементом пакета моих недавних договорённостей с лидерами Евросоюза об углублении отношений между Украиной и ЕС», — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Вітаю рішення Єврокомісії про започаткування нової програми макрофінансової допомоги Україні на підтримку реформ та економічного зростання.



Це є важливим елементом пакету моїх останніх домовленостей з лідерами Євросоюзу щодо поглиблення відносин між Україною та ЄС. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 марта 2018 г.

Соответствующее решение Еврокомиссия приняла 9 марта. Программа предусматривает финпомощь Украине в размере до €1 млрд. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, соглашение свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.