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Порошенко приветствует выделение ЕК €1 млрд помощи Украине

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что приветствует решение Еврокомиссии о запуске новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

«Приветствую решение Европейской комиссии о начале новой программы макрофинансовой помощи Украине для поддержки реформ и экономического роста. Это является важным элементом пакета моих недавних договорённостей с лидерами Евросоюза об углублении отношений между Украиной и ЕС», — написал украинский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Соответствующее решение Еврокомиссия приняла 9 марта. Программа предусматривает финпомощь Украине в размере до €1 млрд. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, соглашение свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

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