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СБУ обвинила лидера ДНР Захарченко в сговоре с главой «Офицерского корпуса»

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил главу самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева в сговоре с главой Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном с целью подготовки терактов на Украине.

«Добыты достаточные доказательства, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами террористических организаций - Захарченко и Тимофеевым, а также другими лицами, планировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку совершения серии терактов в центральной части города Киева», - цитирует Грицака агентство «РИА Новости».

По его словам, сотрудникам СБУ удалось «предотвратить масштабные теракты», жертвами которых «могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и депутаты».

Владимир Рубан был задержан 9 марта по подозрению в подготовке терактов и незаконном хранении оружия при попытке въехать из ДНР на подконтрольную Киеву территорию. СБУ обвинила его в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и первых лиц государства. По решению суда Рубан арестован на два месяца. Сам глава «Офицерского корпуса» все обвинения отрицает.

Захарченко, отвечая на обвинения в своей причастности к подготовке терактов, заявил, что на связи с ДНР «находятся группы сопротивления со всей Украины», которые «борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами». По его словам, с Рубаном он встречался «достаточно давно» и «только по вопросам обмена пленными», а представленный СБУ план переворота назвал «сценарием дешёвого американского боевика для стран третьего мира».

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