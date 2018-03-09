На Украине высмеяли идею Вятровича сделать 8 Марта рабочим днем

Украинский журналист Дмитрий Гордон высмеял идею сделать 8 Марта рабочим днем, ранее высказанную главой Института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Вместо этого он предложил перенести выходной на день рождения самого Вятровича.

«Это будет правильно, я думаю. Вместо 8 Марта день, когда родился Вятрович, сделать праздничным. Ну, шизофрения так шизофрения», — заявил Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

Гордон подчеркнул, что считает Международный женский день не советским праздником, а днем «уважения и любви к женщинам».

Владимир Вятрович известен как активный борец с «коммунистическим прошлым» Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации. 23 февраля он предложил переименовать Верховную раду, заявив, что данное название тоже «является советским наследием».

Закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. Документ подразумевает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к советскому прошлому.