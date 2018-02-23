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Верховную раду предложили переименовать из-за «советского наследия»

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Фото: TASS/DPA
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил рассмотреть возможность переименования Верховной рады, так как данное название «является советским наследием». 

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«Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея», – цитирует Вятровича «РИА Новости»

По его словам, в качестве одного из вариантов сейчас рассматривается термин «Национальное собрание Украины».

Вятрович известен как активный борец c «коммунистическим прошлым» Украины, он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики.

22 февраля депутаты Киевского городского совета переименовали Московский мост в Северный. По их словам, причиной данного решения стало желание вернуть сооружению проектное название.

В мае 2015 года на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает переименование всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Также он запрещает пропаганду советской символики.

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