Верховную раду предложили переименовать из-за «советского наследия»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил рассмотреть возможность переименования Верховной рады, так как данное название «является советским наследием».

«Я думаю, что это еще требует каких-то дискурсов, обсуждений, для нас это новая идея», – цитирует Вятровича «РИА Новости».

По его словам, в качестве одного из вариантов сейчас рассматривается термин «Национальное собрание Украины».

Вятрович известен как активный борец c «коммунистическим прошлым» Украины, он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики.

22 февраля депутаты Киевского городского совета переименовали Московский мост в Северный. По их словам, причиной данного решения стало желание вернуть сооружению проектное название.

В мае 2015 года на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает переименование всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Также он запрещает пропаганду советской символики.