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В Киеве переименовали Московский мост

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Фото: РИА Новости/Сергей Старостенко
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Депутаты Киевского городского совета переименовали Московский мост в Северный, сообщает телеканал «112 Украина»

«Цель принятия решения — возврат Московскому мосту проектного названия — Северный», –цитируют журналисты проект решения.

За переименование проголосовали 82 депутата городского совета из 120. Для принятия решения минимально нужен был  61 голос.

Мост был открыт в 1976 году и соединил правобережные районы Киева с массивами Радужный, Воскресенка и Троещина.

16 июня 2016 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту на юго-западе города имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова.

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