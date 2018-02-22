ЕС осудил нападения неонацистов на российские учреждения в Киеве
Евросоюз осудил и назвал недопустимыми нападения неонацистов на российские учреждения в Киеве. Подобные инциденты не должны повторяться, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Европейской службы внешних действий.
ЕС настаивает на проведении расследования, отмечается в сообщении.
«Мы считаем эти действия недопустимыми, мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем», — говорится в заявлении Евросоюза.
В Киеве 17 и 18 февраля были совершены нападения на здания Россотрудничества и офисы Сбербанка и Альфа-банка.
В связи со случившимся посольство России на Украине направило МИД Украины ноту протеста.