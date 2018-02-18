Стал известен нанесенный зданию Россотрудничества в Киеве ущерб

Стало известно, как ущерб нанесли напавшие на здание Российского центра науки и культуры в Киеве радикалы. Об этом сообщает глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

По ее словам, помещениям был нанесен значительный ущерб: разбиты окна, офис облит краской. Митрофанова уточнила, что в нападении на офис были задействованы около 70 националистов.

Также она отметила, что среди людей нет пострадавших. Местная полиция, однако, никаких действий во время нападения не предпринимала. Сейчас все сотрудники покинули здание Россотрудничества.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новые нападения на российские представительства на территории Украины пообещал организовать лидер радикальной запрещенной в РФ группировки «Организация украинских националистов» Николай Коханивский.