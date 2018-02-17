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Россия направила Украине ноту протеста из-за погрома в здании Россотрудничества

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Посольство России на Украине направило МИД Украины ноту протеста в связи с нападением радикалов на здание Россотрудничества в Киеве. Российские дипломаты потребовали от Киева привлечь зачинщиков нападения к ответственности, сообщили в пресс-службе посольства.

«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

В российском дипведомстве выразили возмущение «очередной наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года».

Как сообщал портал iz.ru, украинские националисты напали на здание Россотрудничества в пятницу, 17 февраля. Ими оказались представители националистической организации С14 («Сич»). Радикалы разрисовали стены оскорбительными лозунгами и надписями, а также забрызгали баллончиками видеокамеры и осквернили флаг России. Помимо прочего, националисты оскорбляли нецензурными словами руководителя представительства Россотрудничества Константина Воробьёва и высказывали экстремистские лозунги.

Комментируя ситуацию, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ обратилась в ОБСЕ с просьбой оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о случившемся.

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