Медведчук назвал атаку на Россотрудничество результатом политики Киева

Погром в здании Россотрудничества в Киеве является результатом политики властей Украины, заявил представитель этой страны в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Политик обвинил Порошенко и его окружение в том, что они одобряют русофобию, насилие и запугивание людей.

«Нападение национал-радикалов на здание Россотрудничества во время репетиции детской театральной студии — очередная демонстрация того, что монополия на насилие в Украине принадлежит фашиствующим парамилитарным группировкам», — цитирует Медведчука его пресс-служба на странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в «демократической» и «европейской» Украине подобные акции, как и абсолютная безнаказанность их заказчиков, стали нормой.

В субботу, 17 февраля, около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром.