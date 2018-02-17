Россия потребовала от ОБСЕ осудить нападение на Россотрудничество

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна отреагировать на нападение националистов на здание Россотрудничества в Киеве, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«В связи с этой провокацией и угрозами мы обратились в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем», — заявил дипломат.

По его словам, об этом «варварстве» должны знать все государства, чтобы не допустить подобного в будущем.

Лукашевич выразил надежду, что «у западных стран, которые покрывают действия киевских властей, хватит благоразумия дать соответствующую оценку» случившемуся.

«Поощрять пещерный национализм крайне опасно», — отметил постпред России при ОБСЕ.

Дипломат рассказал, что РФ постоянно напоминает членам европейской организации о той опасности, которую несут радикалы-националисты не только Украине, но и всей Европе.

«Пора что-то с этим делать — нужна коллективная реакция международного сообщества», — приводит слова Лукашевича ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 17 февраля националисты напали на здание Россотрудничества в Киеве. Радикалы устроили погром во внутренних помещениях, расписали своими лозунгами стены, повредили экспозицию памяти Шаляпина, а в завершение осквернили государственный флаг РФ.