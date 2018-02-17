Прямой эфир

Россия потребовала от ОБСЕ осудить нападение на Россотрудничество

0
Фото: Global Look Press/Sopa Images/Omar Marques
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна отреагировать на нападение националистов на здание Россотрудничества в Киеве, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«В связи с этой провокацией и угрозами мы обратились в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем», — заявил дипломат.

По его словам, об этом «варварстве» должны знать все государства, чтобы не допустить подобного в будущем.

Лукашевич выразил надежду, что «у западных стран, которые покрывают действия киевских властей, хватит благоразумия дать соответствующую оценку» случившемуся.

«Поощрять пещерный национализм крайне опасно», — отметил постпред России при ОБСЕ.

Дипломат рассказал, что РФ постоянно напоминает членам европейской организации о той опасности, которую несут радикалы-националисты не только Украине, но и всей Европе.

«Пора что-то с этим делать — нужна коллективная реакция международного сообщества», — приводит слова Лукашевича ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 17 февраля националисты напали на здание Россотрудничества в Киеве. Радикалы устроили погром во внутренних помещениях, расписали своими лозунгами стены, повредили экспозицию памяти Шаляпина, а в завершение осквернили государственный флаг РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров рассказал о раздражении Запада действиями киевских властей
На Украине журналистам «Вестей» заблокировали доступ к Facebоok

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017