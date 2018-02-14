На Украине журналистам «Вестей» заблокировали доступ к Facebоok

Шеф-редактор украинской газеты «Вести» Оксана Омельченко сообщила, что их журналистам заблокировали доступ к странице одноименного медиахолдинга в Facebоok.

По ее словам, на сайт также осуществляются мощные кибератаки, однако сотрудники СМИ продолжают работать удаленно.

«Мы даже не допускаем мысли о том, что газета «Вести» может прекратить свой выход либо чтобы мы сократили тираж или полосы. Всё будет, как и было. Сайт продолжает работать в прежнем режиме», — подчеркнула Омельченко на пресс-конференции.

Она добавила, что просила президента Украины, премьера, спикера Верховной рады, а также главу МВД отреагировать на происходящее, однако реакции от них не последовало.

Как сообщал портал iz.ru, журналисты медиахолдинга уже несколько дней работают удаленно. Доступ в офис им ограничили после того, как 8 февраля украинские силовики провели там обыски. На следующий день сотрудники СМИ подали коллективное заявление в полицию.