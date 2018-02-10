Комитет по защите журналистов призвал Киев прекратить преследование «Вестей»

Международный Комитет по защите журналистов (CPJ) расценил блокирование офиса украинского медиахолдинга «Вести» как преследование со стороны Киева и призвал власти страны объяснить их действия. Об этом заявила координатор программы комитета в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

«Нет оправдания враждебному рейду правоохранительных органов Украины против медиахолдинга «Вести», который оказался в центре продолжающейся кампании преследования критики», — говорится в ее заявлении на сайте организации.

Представитель комитета призвала власти Украины дать объяснение по поводу блокирования офиса, вернуть изъятую собственность организации, а также прекратить преследование медиахолдинга и препятствование работе журналистов.

8 февраля украинские силовики нагрянули в редакцию «Вестей». Сотрудники нацполиции и прокуратуры заблокировали здание и начали проводить в нем обыски. На следующий день силовики применили слезоточивый газ из баллончиков, когда журналисты попытались войти в здание.