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Главред «Вестей» выложила видео обыска силовиками офиса в Киеве

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Фото: РИА Новости/Алексей Вовк
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Национальное агентство по розыску активов заявило о взятии под контроль офиса «Вестей» в Киеве. Силовики проводят обыски в редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга, заявила главный редактор газеты Оксана Омельченко на своей странице в Facebook.

По словам Омельченко, журналистов не пускают на работу. Силовики пришли в офис редакции около 6:00 (7:00 мск).

«Скоро начинаем на сайте онлайн. Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования про Нацагентство и его друзей», — написала главный редактор.

По словам Омельченко, следователь военной прокуратуры Виталий Опанасенко угрожает журналистам, а силовики не пускают их на работу, хотя надо выходить в эфир.

«Конечно, они же помешают силовикам крушить и тырить наши вещи — их уже выносят, а двери ломают ломами и болгарками», — рассказала она. На видео также попал момент, как силовики забирают «главные вещдоки» — две бутылки виски, найденные в редакции.

Национальная полиция не причастна к обыскам, заявил пресс-секретарь ведомства Ярослав Тракало. «Насколько мне известно, там работает Национальное агентство по возврату активов и имущества», — цитирует представителя полиции «РИА Новости».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обещал ранее, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года, напоминает телеканал «Звезда».

Напомним, 15 декабря 2017 года национальное агентство по розыску активов уже приходило в редакцию украинской газеты «Вести».

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