Прямой эфир

Newsweek уволил сотрудников из-за проблем с законом

0
Фото: Getty Images/Mario Tama
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское издание Newsweek уволило часть своих сотрудников из-за имеющихся проблем с законом. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на сотрудников издания.

В частности, от обязанностей были освобождены главный редактор Боб Рой, выпускающий редактор Кен Ли, репортеры Селеста Кац и Джош Саул, редактор Джош Киф. Отмечается, что некоторые увольнения были неофициальными — так, Кацу и Кифу заблокировали рабочую почту и доступ к рабочему компьютеру, их направили в отдел кадров. Остальные сотрудники в этот день были отпущены домой. По словам источников, Ли, Кац, Саул и Киф опубликовали материалы о проблемах издания, что и может являться причиной увольнения.

По данным Daily Beast, ранее сотрудники правоохранительных органов расследовали финансовую историю компании, а после обысков в штаб-квартире было изъято более десятка серверов. Ранее издание BuzzFeed News сообщило, что компания создает «мошеннический онлайн-трафик», чтобы обеспечить покупку онлайн-рекламы у Бюро по защите прав потребителей.

Как писал портал iz.ru, в январе президент США Дональд Трампа включил издание Newsweek в личный рейтинг недостоверных американских СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Победители Супербоула отказались ехать на прием к Трампу
Трамп назвал не аплодирующих ему демократов неамериканцами и предателями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017