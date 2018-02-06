Newsweek уволил сотрудников из-за проблем с законом

Американское издание Newsweek уволило часть своих сотрудников из-за имеющихся проблем с законом. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на сотрудников издания.

В частности, от обязанностей были освобождены главный редактор Боб Рой, выпускающий редактор Кен Ли, репортеры Селеста Кац и Джош Саул, редактор Джош Киф. Отмечается, что некоторые увольнения были неофициальными — так, Кацу и Кифу заблокировали рабочую почту и доступ к рабочему компьютеру, их направили в отдел кадров. Остальные сотрудники в этот день были отпущены домой. По словам источников, Ли, Кац, Саул и Киф опубликовали материалы о проблемах издания, что и может являться причиной увольнения.

По данным Daily Beast, ранее сотрудники правоохранительных органов расследовали финансовую историю компании, а после обысков в штаб-квартире было изъято более десятка серверов. Ранее издание BuzzFeed News сообщило, что компания создает «мошеннический онлайн-трафик», чтобы обеспечить покупку онлайн-рекламы у Бюро по защите прав потребителей.

Как писал портал iz.ru, в январе президент США Дональд Трампа включил издание Newsweek в личный рейтинг недостоверных американских СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации.